Im Schutzwald gibt es auch künftig keine Schonzeit

Seit 1986 wurden nach Angaben der Bayerischen Staatsforsten rund 10.000 Hektar Schutzwald saniert und mehr als 13 Millionen Laub- und Nadelbäume neu gepflanzt. 85 Millionen Euro hat das gekostet - hinzu kommen weitere 20 Millionen Euro für vorbeugende Maßnahmen. Mit der neuen, sogenannten Schonzeit-Aufhebungsverordnung, die bis zum Jahr 2024 gilt, kann in diesen Gebieten auch künftig außerhalb der regulären Jagdzeiten Reh-, Rot- und Gamswild geschossen werden, so Staatsforsten-Chef Martin Neumeyer:

"Damit die jungen Waldbäume aufwachsen können, müssen wir sie aber auch vor dem Verbiss durch Wildtiere schützen!" Martin Neumeyer, Chef der Bayerischen Staatsforsten

Jäger fürchten um den Bestand der Gämsen

Der Bayerischen Jagdverband fühlt sich bei der Aufhebung der Schonzeit nicht ausreichend gehört:

"Obwohl wir uns mit unseren Kreisgruppen von Berchtesgaden bis Garmisch sehr intensiv im Vorfeld eingebracht haben, wurden unsere Bedenken nicht ernst genommen. Deswegen kein guter Tag für uns und vermutlich auch nicht für die Gams in Bayern." Thomas Schreder Bezirksvorsitzender des bayerischen Jagdverbands

Wald vor Wild oder Wild vor Wald?

In den Schutzwäldern wurden in der regulären Schonzeit 2018 420 Stück Gamswild erlegt. Laut Jagdverband müsse längst geprüft werden, welche Einflüsse die Schonzeitaufhebung auf sensible Wildarten wie die Gams habe, bisher sei eine solche Prüfung von der Regierung von Oberbayern aber nicht vorgenommen worden, sagt Thomas Schreder vom Bayerischen Jagdverband.

"Wir haben im Bergwald eine ganz sensible Tierart, die eine intakte Sozialstruktur braucht und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass bei der Bejagung dieser Tierarten auch sehr sorgfältig vorgegangen wird." Thomas Schreder Bezirksvorsitzender des bayerischen Jagdverbands

Außerhalb der Schutzwälder gebe es jedoch noch ausreichend Lebensraum für die Gams, so die Auffassung der Bayerischen Staatsforsten. Innerhalb der Schutzwälder müssten die Bäume jedoch auch wachsen können. Dies sei nur möglich, wenn die jungen Bäume vor dem Verbiss durch Wildtiere geschützt werden.