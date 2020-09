In Rödental gehen 500 Tonnen Sperrmüll in Flammen auf

500 Tonnen Sperrmüll sind am Montag auf einer Mülldeponie in Rödental im Landkreis Coburg in Flammen aufgegangen. Die dunkle Rauchsäule war bis in den Nachbarlandkreis Kronach zu sehen, teilte die Polizei mit.

Nach Brand in Rödental Straße wegen schlechter Sicht gesperrt

Die Anwohner im Rödentaler Stadtteil Blumenrod wurden mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen der Sichtbehinderung musste die nahegelegene Staatsstraße und der Hollerweg von Blumenrod nach Thierach gesperrt werden.

Ursache für Brand auf Mülldeponie Rödental noch ungeklärt

Der Brand verursachte laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Brandursache sei aber noch unklar, Personen wurden nicht verletzt. 200 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz. Die Feuerwehr hatte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht.