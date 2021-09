In Rehau und Franzensbad wieder deutsch-tschechische "Mini-EM"

Nach fast zwei Jahren coronabedingter Pause organisiert die Deutsch-Tschechische Fußballschule in Rehau an diesem Samstag und Sonntag wieder ein grenzüberschreitendes Turnier für Kinder. Die U11-Mannschaften mit Spielern von renommierten Vereinen wie Bayern München, Sparta Prag, Hertha BSC, Banik Ostrava und RB Leipzig haben ihr Kommen zugesagt, teilte Organisator Gerald Prell von dem grenzüberschreitenden Verein am Freitag mit.

Bei der deutsch-tschechischen "Mini-EM" gilt die 3G-Regel

Die jungen Fußballspieler werden sich in Rehau im Landkreis Hof und im nahegelegenen Franzensbad in Tschechien mit Mannschaften aus der Grenzregion messen. Das Turnier in Franzensbad beginnt am Samstag um 15.00 Uhr. Anpfiff in Rehau ist am Sonntag um 10.00 Uhr. Beim Fußballturnier an diesem Wochenende gilt für Teilnehmer und Zuschauer die 3G-Regel, heißt es in der Mitteilung der Deutsch-Tschechischen Fußballschule. In Rehau ist die Zuschauerzahl auf 250 begrenzt, die Plätze werden zunächst den Eltern der teilnehmenden Kinder zur Verfügung stehen. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) testet die Mannschaften.

Fußballspieler aus der Grenzregion sollen sich besser kennenlernen

Die Deutsch-Tschechische Fußballschule entstand nach der EU-Osterweiterung 2004, damit sich die Kinder aus der Grenzregion beim gemeinsamen Sport kennenlernen können. Seit mehr als zehn Jahren wird auch immer die "Mini-EM" organisiert. Unterstützt wird das Turnier unter anderem vom Bayerischen Fußballverband.