In Regensburg schließt die "Dompost"

Die Postbank gibt ihre Filiale am Domplatz 3 in Regensburg auf und zieht ins Dörnbergforum. Das hat die Stadt dem BR bestätigt. Somit stehen die Räume, in der die Postbankfiliale jetzt ist, ab April leer. In einem Schreiben der Deutschen Post an die Stadt bleibe "die postalische Versorgung der Bevölkerung jedoch weiterhin in vollem Umfang gewährleistet".

Nachmieter werden gesucht

Laut Eva Faltermeier, Mitarbeiterin der Pressestelle der Stadt Regensburg, betrifft der Leerstand nicht das ganze Gebäude. Im Zuge der Privatisierung der Post wurde auch das Gebäude am Domplatz 3 veräußert und dann anderweitig vermietet. Unter anderem auch an die Stadt Regensburg, so dass lediglich ein Leerstand in den Räumen der Postbankfiliale entstehen wird. Eine konkrete Nachnutzung der Filiale steht noch nicht fest. Jetzt soll ein Nachnutzungskonzept erstellt werden, so Faltermeier.

Maltz-Schwarzfischer bedauert Entscheidung

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer findet es bedauerlich, dass die Postbank die Filiale in dieser zentralen Lage aufgibt.

"Durch die Neuausrichtung der Post in den letzten Jahrzehnten gibt es jedoch einige kleinere Post-Shops in der Innenstadt. Wichtig ist für uns auch, dass die Postbank den Regensburgerinnen und Regensburgern nicht ganz verloren geht, sondern lediglich innerhalb der Stadtgrenzen den Standort wechselt." Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer