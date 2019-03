In Regensburg beginnt die Kurzfilmwoche

In Regensburg beginnt am Mittwoch die Kurzfilmwoche. Sie lockt wieder zahlreiche Festivalgäste in die Welterbe-Stadt. Zu sehen gibt es Klassiker und Weltpremieren. Außerdem gibt es Workshops und vieles mehr. Die Eröffnungsfeier findet im Ostentor Kino um 19 Uhr statt.

Aus 1.000 Filmen werden die Besten gezeigt

Das Festival, das in diesem Jahr bis zum 24. März dauert, bespielt seit nunmehr 25 Jahren unterschiedliche Leinwände der Altstadtkinos mit mittlerweile mehr als 300 Kurzfilmen, so die Veranstalter der Kurzfilmwoche. Eine Sichtungsgruppe der Internationalen Kurzfilmwoche sucht jedes Jahr aus 1.000 Filmen die besten heraus, die dann dem Publikum und einer hochkarätigen Jury gezeigt werden.

Abseits der Filmvorführungen gibt es ein umfangreiches Programm von fachspezifischen Vorträgen über Diskussionen bis hin zu zu Videokunstinstallationen.

Vorführungen an unterschiedlichen Orten

Zu sehen sind die Beiträge zur Kurzfilmwoche im Ostentor-Kino, in der Filmgalerie im Leeren Beutel, im Wintergarten des historischen Andreasstadels, im W1-Zentrum für junge Kultur mitten im Herzen der Regensburger Altstadt und in der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik. Hier geht es zum Programm der Internationalen Kurzfilmwoche.