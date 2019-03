In Regensburg beginnt die Fastenpredigtreihe

Das Motto der Regensburger Fastenpredigtreihe lautet in diesem Jahr "Lebensgeschichten - Menschen, die inspirieren". Wie die Innenstadtseelsorge mitteilte, werden zum Thema unter anderem der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (28. März) und die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch (21. März) predigen.

Geschichte eines bewegten Lebens

Gauck wuchs in der DDR auf, studierte evangelische Theologie und arbeitete viele Jahre als Pastor, ehe er sich der Politik widmete. Er war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, wird aus ihrem bewegten Leben berichten, hieß es. Sie überlebte den Holocaust in einem Versteck auf dem Land.

Des Weiteren sind angekündigt der Musiker und Bildhauer Siegfried Fietz (14. März). Er komponierte die Musik zum Kirchenlied "Von Guten Mächten wunderbar geborgen". Den Text schrieb der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer kurz vor seinem Tod im KZ Flossenbürg (Lkr. Neustadt an der Waldnaab). Am 4. April spricht die Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Waldsassen, Laetitia Fech. Am 11. April wird der Paralympics-Gewinner Gerd Schönfelder erwartet.

Beginn der Predigten in der Basilika St. Emmeram ist jeweils um 19.30 Uhr.