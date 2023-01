In Oberfranken leben Bayerns dickste Menschen

Statistiken zeichnen sich durch einen hohen Grad an Pragmatismus aus und können in der Regel keine Rücksicht auf Gefühle nehmen. Die Bewohner von Bayern mussten kurz nach Jahresbeginn schon hinnehmen, dass jeder zweite Erwachsene im Freistaat übergewichtig ist – noch ungeschöntere Zahlen gibt es für alle Oberfranken.

BMI in Oberfranken liegt im Schnitt bei 26,4

Denn die oberfränkische Bevölkerung ist im Durchschnitt bayernweit am dicksten. Das haben Auswertungen des Mikrozensus für das Jahr 2021 ergeben, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Demnach war der durchschnittliche Body-Mass-Index (BMI) in Oberfranken mit 26,4 am höchsten. Zum Vergleich: In Oberbayern lag der Wert mit 25,4 am niedrigsten.

Das Landesamt legte nicht nur in den einzelnen Regierungsbezirken das Maßband an, sondern auch in Bayerns größten Städten, die unterschiedliche Zahlen widerspiegeln. Münchens Bevölkerung war mit einem durchschnittlichen BMI von 24,7 am schlankesten, gefolgt von Nürnberg (25,4) und Augsburg (25,6).

Gewichtsunterschiede zwischen Stadt und Land

Generell falle auf, dass die Bevölkerung in Bayerns urbanen Regionen am schlankesten war. Je ländlicher die Region wird, desto höher ist auch der BMI der Bevölkerung, teilt die Behörde weiter mit.

Männer sind dabei häufiger von Übergewicht betroffen als Frauen. Der Trend zur Gewichtszunahme hält allerdings bei beiden Geschlechtern seit Jahren an. Seit 2005 ist der durchschnittliche BMI der bayerischen Bevölkerung ab 18 Jahren um 0,4 gestiegen. Knapp die Hälfte der bayerischen Bevölkerung (47 Prozent) ist normalgewichtig, wobei Frauen mit 56 Prozent deutlich häufiger im Bereich des Normalgewichts liegen als Männer mit 38 Prozent.

Der Body-Mass-Index ist ein international anerkanntes Maß zur Beurteilung von Über- und Untergewicht. Er setzt das Gewicht und die Körpergröße eines Menschen ins Verhältnis.