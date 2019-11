In Oberbayern verkauft: Händler ruft Kinder-Lederhose zurück

Die zurückgerufene Kinder-Lederhose lieferte der Großhändler Taleco Handels GmbH aus Michelau (Lkr. Lichtenfels) bereits im September 2017 aus. An Endkunden verkauft wurde die Tracht dann in der "Inntaler Trachtenwelt" in Kolbermoor (Lkr. Rosenheim) sowie im "Trachtenmarkt" in Langenzersdorf (Niederösterreich).

So erkennen Sie die Hosen

Wer seit Herbst 2017 in einem dieser Läden eine Kinder-Lederhose gekauft hat, sollte folglich seinen Kleiderschrank prüfen. Auch gebraucht gekaufte Kinder-Hosen könnten natürlich betroffen sein. Das Kleidungsstück ist am Produktnamen „Rafael-Kid Antik Nuss“ sowie an der Chargennummer 07-2017 erkennbar. Betroffen sind laut der Taleco Handels GmbH Hosen in den Größen 116 bis 176.

Gefahr geht von den Lederhosen aus, weil im hellen Abdeckleder der Stickerei erhöhte Chromwerte gefunden wurden. Dies kann laut Großhändler Taleco in seltenen Fällen zu Kontaktallergien führen.

Was tun mit der Lederhose?

Für Informationen darüber, wie betroffene Lederhosen-Kunden reagieren sollen, war der Großhändler am Montagabend für den Bayerischen Rundfunk nicht erreichbar. Ein festgelegtes Vorgehen von Herstellerseite bei Rückrufen gibt es laut dem Verbraucherportal des Bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums nicht: Teils wird der Kaufpreis erstattet, teils Ersatz bereitgestellt, teils repariert, teils nur zurückgenommen oder entsorgt.

Falls Sie eine der betroffenen Hosen gekauft haben, ist es jedoch in jedem Fall ratsam, Kontakt zum Laden, in dem Sie die Hose erstanden haben, oder zum Großhändler aufzunehmen und dort nachzufragen. Reagieren Sie nicht und nutzen das Kleidungstück einfach weiter, kann das laut Verbraucherministerium dazu führen, dass Sie für eventuelle Schäden zumindest teilweise mithaften.