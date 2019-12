In Oberammergau laufen die Proben für Passionsspiele 2020

Fast alle Männer mit Vollbärten und langen Haaren – die Mähnen teilweise zum Pferdeschwanz gebunden oder unter Baseballkappen und Wollmützen gebändigt: Auf den ersten Blick wirkte der Beginn der Proben für die Passionsspiele 2020 in Oberammergau wie ein Hipster-Treffen. Doch es war die erste Leseprobe für die 42. Passionsspiele. Diese fand aber nicht auf der weltberühmten Freilichtbühne, sondern im Kleinen Theater statt.

Ausschließlich Laiendarsteller

Rund 150 Laiendarsteller lasen ihren Text zum ersten Mal und bekamen so einen Eindruck von ihrer Rolle. Er rechne nicht mit großen Diskussionen um die aktuelle Textfassung, sagte Spielleiter Christian Stückl. Seit Monaten feilt er mit seinem Team an der Neuinszenierung. Er verstehe das Buch zum Passionsspiel des Jahres 2020 als Diskussionsgrundlage für die Entwicklung des Spiels, sagte Stückl dem BR.

Rückversicherung in New York

Im Herbst war der Spielleiter gemeinsam mit Jesus-Darsteller Frederik Mayet in New York, um die Inhalte mit Vertretern jüdischer Organisationen zu diskutieren. Für diese Glaubensrichtung wird aktuell eine Übersetzung ins Englische erstellt. Ein katholischer Theologe ist Gesprächspartner für die Genauigkeit biblischer Zitate.

Halb Oberammergau spielt bei der Passion mit

120 Sprechrollen gibt es im Laienspiel vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi – ein Teil der Rollen ist doppelt besetzt. Premiere ist am 16. Mai. Der halbe Ort, rund 2.400 Einwohner, werden mitspielen, -singen oder –musizieren. 103 Aufführungen sind geplant. Die letzte Vorstellung ist am 4. Oktober.

Musik teilweise neu

Parallel zur ersten Lesung der Texte probte der Passionschor unter der Leitung von Markus Zwink im Ammergauer Haus. Dieser arbeitet seit Oktober an der überarbeiteten Fassung der Passionsmusik von Rochus Dedler.

Zwink hat einige Texte modernisiert, diese aber nach eigenen Worten noch nicht mit Stückl abgestimmt. Die Texthefte waren zur ersten Lesung frisch gedruckt worden. Für die Absprachen habe bisher die Zeit gefehlt.

Mehr als 2.000 Kostüme

Zeitgleich zur Arbeit am Stück wird die Bühne im Passionstheater umgebaut. Es umfasst 4.500 Sitzplätze und ist damit die größte Freiluftbühne mit überdachtem Zuschauerraum weltweit. In der Schneiderei entstehen 2.400 neue Kostüme. Fast täglich wird nun geprobt.

Ursprung im Jahr 1633

Die Passionsspiele ziehen alle zehn Jahre Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt an. Sie gehen auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück. Damals gelobten die Oberammergauer in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, insofern niemand mehr an der Pest sterben sollte.