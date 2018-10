In Nürnberger Disko tot aufgefundener Mann gibt Rätsel auf

Gegen 3.30 Uhr hatte am vergangenen Sonntag der Sicherheitsdienst den Mann in einer Kabine der Herrentoilette entdeckt. Angestellten der Diskothek war zuvor aufgefallen, dass die Kabinentür längere Zeit belegt gewesen war. Nachdem die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Tür aufgebrochen hatten, fanden sie den leblosen Körper. Obwohl sofort versucht wurde, den 21-Jährigen zu reanimieren, verstarb er noch an Ort und Stelle. Drei Begleiter des Verstorbenen erlitten einen schweren Schock und mussten medizinisch versorgt werden.

Keine Hinweise auf Gewalt oder Drogen

Die Kriminalpolizei fand bei ihren Ermittlungen keine Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Auch bei der Obduktion des Verstorbenen, die heute Nachmittag erfolgte, wurden keine Anzeichen einer Gewaltanwendung entdeckt. Außerdem deutete nichts darauf hin, dass der Mann in der Diskothek Drogen konsumiert hatte. Weil bisher keine medizinische Ursache für den Tod des 21-Jährigen gefunden werden konnte, bleibe nun das Ergebnis des chemisch-toxikologischen Gutachtens abzuwarten, hieß es von der Polizei.