In Nürnberg wird aus einem grauen Parkplatz ein "Weltacker"

Alexander Lisovskiy sät mit seinem Team derzeit Hafer und Roggen auf dem "Weltacker" im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl aus. In einem weiteren Beet keimt bereits der Weizen. "Der Weizen ist aufgelaufen", sagt der gelernte Gärtner und blickt zufrieden auf das zarte Grün.

Ackerbau auf 2.000 Quadratmeter

Noch ist viel zu tun auf dem "Weltacker", der von der privaten Stiftung Innovation und Zukunft getragen wird. Rund 50 Kulturen sollen angebaut werden. Neben Getreide wird auch Gemüse, Baumwolle und Tee angepflanzt. 2.000 Quadratmeter – etwas weniger als ein halbes Fußballfeld umfasst der Weltacker.

Umweltbildungsprojekt: Statistik zum Anfassen

Die Größe ist bei dem Umweltbildungsprojekt zentral. Rein rechnerisch hätte jeder Mensch auf der Welt 2.000 Quadratmeter für den Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln zur Verfügung. Spielerisch sollen so Informationen zur Welternährung, Landwirtschaft, Konsum und Klimaerwärmung vermittelt werden.

Offizielle Eröffnung des "Weltackers" im Juli

Helfende Hände seien jederzeit willkommen, sagt Projektleiterin Elna Tietböhl. Auch für erste Führungen können sich Interessierte anmelden. Anfragen kommen bereits aus ganz Bayern und drüber hinaus, freut sich die Projektleiterin. Offiziell wird der "Weltacker" in Nürnberg am 2. Juli eröffnet. Die Idee für das Umweltbildungsprojekt stammt aus Berlin. In Bayern gibt es einen "Weltacker" auch in Landshut.