In Nürnberg beginnt geteilter Unterricht an Schulen

In Nürnberg beginnt am Montag (07.12.20) für alle Schülerinnen und Schüler einschließlich der fünften Klasse der geteilte Schulunterricht. Damit reagiert die Stadt auf die hohen Corona-Werte. Das bedeutet, dass jeweils die Hälfte der Klasse wechselweise im Schulhaus und die andere Hälfte zuhause online vor dem Computer unterrichtet wird, sagte Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

Mehr Abstand durch Wechselunterricht möglich

Ob der Wechsel wochen- oder tageweise organisiert wird, entscheiden die jeweiligen Schulen, laut Trinkl, individuell. Ziel sei, dass die Schulkinder in den Klassenzimmern mehr Platz zum Abstandhalten haben. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr entlastet werden, wenn nur noch halb so viele Schülerinnen und Schüler Busse und Bahnen nutzen. Vom geteilten Unterricht ausgenommen sind Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussklassen aller weiterführenden Schulen.

Leih-PCs und städtische Lernorte

Derzeit laufe die Beschaffung von weiteren Computern, die Kindern zur Verfügung gestellt werden können, wenn diese selbst keine entsprechenden Geräte haben. Die Stadt Nürnberg habe bereits 4.500 Leihcomputer angeschafft, sagte Schulreferentin Cornelia Trinkl. Weitere Bestellungen laufen. In den kommenden Tagen sollen nach Trinkls Worten in verschiedenen Stadtteilen Lernorte eingerichtet werden. Hier sollen Kinder, die zuhause keinen Internetzugang haben, ins Netz gelangen können. Eventuell soll es auch möglich sein, dass an diesen Lernorten Arbeitsblätter und andere Unterrichtsmaterialien ausgedruckt werden können. Diese Lernorte könnten in Jugendzentren und anderen städtischen Einrichtungen entstehen, so Trinkl.