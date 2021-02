In Niederbayern öffnen fast überall die Schulen

Normalerweise freuen sich Schüler auf die Ferien, in Pandemie-Zeiten freuen sie sich, wenn sie wieder in die Schule dürfen: Bei einer Inzidenz unter 100 ist ab heute für Grundschulen, Förderschulen und Abschlussklassen wieder Präsenz- oder Wechselunterricht zugelassen.

Fast alle Schulen geöffnet

In Niederbayern betrifft das fast alle Landkreise und Kommunen. Geöffnet werden die Schulen in den Landkreisen Deggendorf, Freyung-Grafenau, Kelheim, Rottal-Inn, Regen und Straubing-Bogen. Allerdings gelten auch hier strenge Hygieneregeln. Unter anderem sind Lehrer verpflichtet, medizinische Masken zu tragen.

Passau überschreitet 100-er Marke

Einzige Ausnahmen in Niederbayern sind Stadt und Landkreis Passau. Der Landkreis Passau liegt schon seit einigen Tagen wieder über der 100-er Inzidenz. Am Wochenende überschritt nun auch die Stadt diesen Wert. Eine Entscheidung zu den Schulöffnungen will die Stadt im Laufe des heutigen Tages bekannt geben.