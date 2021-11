In niederbayerischen Hotspots: Corona-Selbsttests rar

Nicht nur in Drogeriemärkten in den Hotspot-Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau sind Corona-Selbsttests rares Gut, sondern auch in Apotheken. Das hat eine stichprobenartige BR-Umfrage ergeben.

Apotheker fühlen sich "wie auf dem Basar"

"Wir Apotheker fühlen uns wie auf dem Basar. Im Moment erleben wir mit den Tests das, was wir von den Masken aus dem letzten Jahr kennen", sagt Stefan Burgstaller, Apotheker-Sprecher für Stadt und Landkreis Passau. Die Preise haben sich im Einkauf demnach in den vergangenen Wochen verdreifacht, was zur Folge hat, dass Tests in Apotheken derzeit bis zu fünf Euro kosten - sofern es überhaupt welche gibt.

"Es herrscht Goldgräberstimmung"

Angebote kämen laut Stefan Burgstaller tagtäglich herein, aber auch von unseriösen Händlern. Er habe zum Beispiel Angebote für Tests auch von Handy- und Angelshops bekommen. "Es herrscht Goldgräberstimmung, jeder versucht, auf den Zug aufzuspringen", sagt er. Auf Lolli-Tests für Kinder zahlen Apotheker bereits drauf, weil der Preis im Einkauf das übertrifft, was Apotheker vom Staat zurückgezahlt bekommen, schildert er.

Der Chef der Marien-Apotheke in Freyung hat genug von der Preisexplosion. Andreas Aringer bestellt künftig keine Corona-Selbsttests mehr. Er befürchtet, auf den Kosten sitzen zu bleiben und überteuerte Tests nicht mehr loszubekommen. Er will nur dann Tests bestellen, wenn Kunden im Voraus zahlen.