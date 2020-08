"In negatives Licht gerückt": BRK übt Kritik nach Test-Panne

Die massiven Probleme bei den Corona-Teststationen für Heimreisende an den Autobahnen zieht weitere Kreise: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine für heute und morgen geplante Reise nach Schleswig-Holstein abgesagt. Die Opposition sprach von einer "Schocknachricht" und "Versagen" der Regierung. Und auch das Bayerische Rote Kreuz, BRK, sieht sich in der Kritik - weist diese aber mit Nachdruck zurück.

BRK gibt Erklärung ab

In einer Stellungnahme schreibt die Hilfsorganisation:

"Das Bayerische Rote Kreuz weist Vorwürfe oder Andeutungen zurück, die darauf schließen lassen, dass die Hilfsorganisationen eine (Teil-) Schuld an dieser Problematik haben."

Die bayerischen Hilfsorganisationen seien vom Freistaat Bayern beauftragt worden, innerhalb eines Tages fünf Teststationen (drei Rastanlagen, zwei Hauptbahnhöfe) in Betrieb zu nehmen.

Weiter heißt es vom BRK: "Hierbei orientierten sich die Hilfsorganisationen strikt an den Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Gesundheitsämter vor Ort. Da das LGL sich nicht in der Lage gesehen hat, in dieser kurzen Zeit eine entsprechende Software zur Verfügung zu stellen, mussten die Reisenden händisch mit Formularen erfasst werden. Diese Formulare wurden vom LGL zur Verfügung gestellt."

Zudem bedauert das BRK, dass jetzt der "äußerst kurzfristige und schweißtreibende Einsatz der Ehrenamtlichen aller bayerischen Hilfsorganisationen in ein negatives Licht gerückt wird."

Huml schildert Probleme

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte große Probleme bei den Corona-Teststationen eingeräumt. Bei insgesamt mehr als 85.000 durchgeführten Tests seien bei 44.000 die Befunde noch nicht übermittelt - darunter 900 positive. Die Betroffenen sollen im Laufe des Tages benachrichtigt werden.

Der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Andreas Zapf, hatte bei der Pressekonferenz mit Huml gesagt: "Wir haben alle zusammen sicherlich den Fehler gemacht, dass die Zahl der Tests, die dort gemacht werden, unterschätzt wurde. Das ist der Grund. Es sind wesentlich mehr Tests abgenommen worden, als wir gedacht haben – von den Hilfsorganisationen. Und da hatten wir natürlich auch nicht den Finger drauf. Und keine Steuerungsfunktion."

Private Betreiber sollen Test-Ablauf beschleunigen

Inzwischen wurden die Ehrenamtlichen an den Teststationen von privaten Anbietern abgelöst. Sie übernehmen nun auch die Auswertung. Dadurch sollen Betroffenen schneller ein Ergebnis erhalten.