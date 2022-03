In Naila entsteht ein neuer Zustellstützpunkt der Post

In Naila im Landkreis Hof ist heute der Spatenstich für einen neuen Zustellstützpunkt der Deutschen Post erfolgt. Das Gebäude entspreche energetisch dem neusten Standard, teilte das Unternehmen am mit. Demnach ist der Bau mit einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe ausgestattet. Außerdem soll das Betriebsgelände mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden.

Neue Halle des Standorts soll im September fertig sein

Man freue sich, in Naila nun ein Post-Standort mit modernsten Anforderungen werde, wird der Erste Bürgermeister der Stadt, Frank Stumpf (Freie Wähler), der ebenfalls beim Spatenstich anwesend war, in dem Schreiben zitiert. Die mehr als 1.000 Quadratmeter große Halle soll Anfang September fertig werden. An dem neuen Standort werden künftig rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst tun und sich um die Zustellungen von Briefen und Paketen in den Gemeinden Naila und Umgebung kümmern.