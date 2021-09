In München wählt mehr als jeder Zweite per Brief

Ob aus Bequemlichkeit oder aus Angst vor einer Corona-Ansteckung: Immer mehr Menschen wählen daheim - per Brief. Wie groß die Dimension ist, zeigen neue Zahlen, die die Deutsche Presse-Agentur ermittelt hat.

Demnach haben in München bis Freitagmittag schon mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt: rund 477.000 Menschen. Wahlberechtigt sind insgesamt 923.000. Vor vier Jahren hatte das noch ganz anders ausgesehen: Damals waren - gut eine Woche vor der Wahl - 301.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden - am Ende gaben in der Landeshauptstadt 309.000 Menschen ihre Stimmen per Brief ab. Das entsprach einem Anteil von knapp 43 Prozent aller Wähler.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

75.000 Wahlscheine in Augsburg, 50.000 in Regensburg

Auch Augsburg meldet deutlich gestiegene Zahlen: Bis Freitagmittag wurden dort 75.000 Wahlscheine ausgestellt - nach knapp 39.000 im Vergleichszeitraum vor vier Jahren. Insgesamt gibt es in Augsburg 187.000 Wahlberechtigte.

In Regensburg wurden bis Donnerstagabend rund 50.000 Wahlscheine ausgestellt - ebenfalls fast doppelt so viele wie gut eine Woche vor dem Wahltag 2017 (29.000). In Ingolstadt wurden bis Freitagmittag schon rund 40.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt, bei 90.000 Wahlberechtigten insgesamt. 25.500 davon haben die Unterlagen auch schon zurückgeschickt - und damit bereits mehr, als es bei der Bundestagswahl 2017 am Ende waren, nämlich knapp 24.000.

Zur Übersicht: Alle Nachrichten zur Bundestagswahl

Und die Liste ließe sich beliebig fortsetzen: Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg, Rosenheim - sie alle melden schon jetzt Rekordzahlen in Sachen Briefwahl.