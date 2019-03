Wegen der Stromkosten: E-Taxler in München verlieren die Lust

Der bisherige Zeittarif an den Ladestationen fällt weg. Ab April wird dann exakt nach Menge abgerechnet. Dazu sind die Stadtwerke gesetzlich verpflichtet.

300-prozentige Preiserhöhung im April

Frei gewählt ist allerdings der neue Preis von 38 Cent pro Kilowattstunde. Der Münchner Elektrotaxi-Pionier Manfred Reiter ist empört:

"Mit dem Zeittarif kostet mich eine volle Ladung ungefähr 11 Euro. Mit diesen 38 Cent kostet mich eine volle Ladung 38 Euro. Das ist eine fast 300-prozentige Preissteigerung. Das ärgert mich unheimlich. Da ist man Pionier und dann wird man, ich muss schon sagen, verarscht." Taxi-Unternehmer Manfred Reiter

Und das, obwohl die Unterstützung der Elektromobilität im Masterplan zur Luftreinhaltung der Landeshauptstadt München an erster Stelle steht. Die Förderung von 20 Cent würde durch die neue Preiserhöhung zu einem Nullsummenspiel, so Taxiunternehmer Reiter. Was bliebe, seien ein hoher Anschaffungspreis und mehrstündige Ladezeiten für die Elektrotaxis.

Reiters nächstes Taxi wird wieder ein Diesel

Der Münchner Taxler betrachtet das Förderprogramm der Stadt München so als gescheitert an. Er sehe sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, einen neuen Diesel zu bestellen.