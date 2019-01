In Mittelfranken liegt Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent

Es sind keine saisonalen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Mittelfranken spürbar. Die Arbeitslosenquote liegt im Dezember wie auch schon im Monat zuvor bei 3,3 Prozent.

Anstieg der Arbeitslosigkeit der geringste in Bayern

Laut bayerischer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit ist der Bezirk kaum von saisonalen Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt betroffen. Nach Angaben von Peter Michel von der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit fiel Anstieg der Arbeitslosigkeit von November auf Dezember bayernweit am geringsten aus. Allerdings waren im Dezember 2017 1.882 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im aktuellen Berichtsmonat.

Mittelfranken in bayerisches Schlusslicht

Langfristig gesehen gebe es einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Mittelfranken, betont Peter Michel von der Regionaldirektion. Der Bezirk ist zwar mit seiner Arbeitslosenquote bayerisches Schlusslicht. „Im bundesweiten Vergleich sind die 3,3 Prozent aber eine Quote, auf die wir stolz sind“, sagte Michel dem Bayerischen Rundfunk. Von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt würden aber nicht alle profitieren: In Mittelfranken hat die Hälfte der Menschen ohne Arbeit keine abgeschlossene Berufsausbildung. Es gebe aber immer weniger Jobs für Ungelernte: "Von daher sieht man, dass das Thema Qualifizierung im Jahr 2019 ein ganz Entscheidendes werden wird“, so Peter Michel.

Die höchste Arbeitslosenquote in Mittelfranken verzeichnet die Stadt Nürnberg mit 5,1 Prozent, die niedrigste der Landkreis Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim.