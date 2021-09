In Kulmbach PCR-Tests vor Beginn des neuen Schuljahres möglich

Die Schulen im Landkreis Kulmbach sollen möglichst sicher in das neue Schuljahr starten. Unter dem Motto "Schule.Sicher!" bietet der Landkreis Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und Verwaltungskräfte PCR-Tests und Impfungen an, und zwar in ihren Schulen.

Vor allem Eltern und ihre Kinder kommen zum PCR-Test

Auftakt war am Montag in Kulmbach. Gekommen sind vor allem Eltern mit ihren minderjährigen Kindern, die sich gerne testen und auch impfen lassen wollten. Noch bis Freitag ist das mobile Team im Landkreis an unterschiedlichen Schulen unterwegs.

Aktion "Schule.Sicher!" vor Beginn des neuen Schuljahres

"Wir wollen der Schulfamilie ermöglichen auf Nummer sicher zu gehen", sagt Kathrin Limmer vom Landratsamt Kulmbach im BR-Gespräch. Gerade für Urlaubsrückkehrer sei das eine gute Möglichkeit und verhindere eventuell eine böse Überraschung am ersten Schultag nach einem Test, so Limmer.

Im Kreis Kulmbach ist mobiles Test- und Impfteam unterwegs

In Kulmbach selbst gibt es eine feste Abstrich-Stelle. Mit dem mobilen Test-und Impfteam will man auch den Landkreisbewohnern außerhalb der Stadt Kulmbach den Weg zum PCR-Test erleichtern. "So erweiterten wir in dieser Woche das Test-Angebot deutlich, und man kommt an die Schüler und Schülerinnen, ihre Eltern und das Lehrerkollegium näher ran", so Limmer weiter.

Bei den Impfungen ist immer auch ein Arzt vor Ort

Auch Impfungen sind möglich. Ein Arzt ist immer vor Ort. Bis Freitag sind zwei Teams unterwegs und bieten jeweils vormittags von 09.00 bis 12.00 Uhr und nachmittags von 13.00 bis 16.00 Uhr Tests an. Eine Übersicht der Stationen findet sich auch auf der Website des Landratsamts Kulmbach.