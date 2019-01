In Königsmoos befreite Hunde: Kraftakt fürs Tierheim Neuburg

Die Aufregung um die verwahrlosten Hunde, die Mitte November auf dem Gelände eines Züchters in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) befreit wurden, hat sich auf die Kleinsten verschoben. Zehn Welpen schnuppern fleißig an ihrer neuen Umgebung im Neuburger Tierheim und knabbern an den Schnürsenkeln der Besucher.

Tierheimleiter Schmidt: Hunden geht es viel besser

Die Mutter, eine Golden-Retriever-Hündin, baut sich schützend vor ihren wenige Wochen alten Babys auf. Noch ist unklar, wann die Welpen ein neues Zuhause finden. Aber ihnen und den anderen geretteten Hunden geht es viel besser als noch vor ein paar Wochen, freut sich Tierheimleiter Gerhard Schmidt. "Die sind alle extrem und ausnahmslos stark verwurmt gewesen. Und so eine Behandlung ist wahnsinnig zeitaufwendig. Das dauert bis zu vier Wochen."

Viele trächtige Hündinnen in Köngismoos gerettet

Tierschutzvereine finanzieren sich überwiegend durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Werden Tiere gefunden, zahlen die Kommunen für die Haltung, bis die Tiere vermittelt sind. Das Neuburger Tierheim bekommt für Aufbewahrung und Behandlung pro Hund täglich 15 Euro.

Die meisten Hunde aus Königsmoos werden in sämtlichen Heimen länger bleiben. Viele müssen sich vor der Vermittlung erst an den Menschen gewöhnen. Ein weiterer Faktor sind die vielen trächtigen Hündinnen. Schmidt rechnet mit mindestens 60, 70 Welpen. "Die müssen neun Wochen in den Tierheimen bleiben, bevor sie vermittelt werden können."

Verantwortlichen waren die Hände gebunden

Und damit sieht die Rechnung alleine für die Unterbringung in Neuburg so aus: 15 Euro pro Hund und Tag ergeben pro Jahr rund 225.000 Euro. Dieses Geld hat der Tierschutzverein nicht, jetzt muss der Steuerzahler einspringen."

Laut Tierheimleiter Schmidt ahnten Behörden und Polizei jahrelang, dass zu viele Hunde im Haus in Königsmoos leben. Doch einen Durchsuchungsbeschluss, um die Hunde früher zu retten, gab es nie. Das tatsächliche Ausmaß deckten Tierschützer auf, als sie im November Dutzende Hunde vom Besitzer kauften. Die Tierschützer schlugen Alarm. Erst dann kam die Behörden ins Haus und retteten die Hunde.

Notfalls Gesetze zum Schutz der Tiere und der Steuergelder ändern

Schmidt fordert einen effektiveren Tierschutz und ein schnelleres Eingreifen bei Problemfällen – und zwar von allen Seiten, zum Wohl der Tiere und der Steuergelder. Falls nötig, müssten dafür auch Gesetze geändert werden.