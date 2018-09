In Hof starten die interkulturellen Wochen

Bei den Interkulturellen Wochen gibt es bis Mitte November in Hof Lesungen, Vorträge, Filme, spezielle Angebote der Agentur für Arbeit und Konzerte. Das Angebot ist kostenlos. In Hof leben rund 8.500 Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ein Anteil von fast 20 Prozent, so Hofs Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU), der Schirmherr der Interkulturellen Wochen. Deshalb ist das Angebot der Interkulturellen Wochen hier auch besonders groß.

Kaffeetafel in der Fußgängerzone

Zum Auftakt ist heute Nachmittag mitten in der Hofer Fußgängerzone eine große Kaffeetafel aufgebaut, an der Hofer und ausländische Mitbürger zwanglos ins Gespräch kommen sollen. Oberbügermeister und Schirmherr Harald Fichtner erinnert an die lange Integrationsgeschichte Hofs. Nach dem starken Zuzug im vergangenen Sommer, als wöchentlich rund 100 neue Asylbwerber nach Hof kamen, zieht Fichtner nun eine positivere Bilanz.

Wir konnten inzwischen vom Krisen- in den Integrationsmodus schalten. Harald Fichtner (CSU) Oberbürgermeister Stadt Hof

Momentan leben rund 1.900 Flüchtlinge in der Stadt. Oberbürgermeister Harald Fichtner ruft dazu auf, die zahlreichen Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen zum Abbau von Vorurteilen zu nutzen.

Neue Heimat Deutschland

Das Interesse der einheimischen Bevölkerung sei früher größer gewesen, so Hüyla Wunderlich vom Verein für Evangelische Jugendsozialarbeit (EJSA). Neben verschiedenen Begegnungsmöglichkeiten alteingesessener und neuzugezogener Hofer gibt es Filme und auch Lesungen von erfolgreichen Künstlern aus der ganzen Welt, die inzwischen in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Unter anderem der syrischstämmige Comedian Firas Alshater.