In Hof öffnet das zweitgrößte Abschiebegefängnis Deutschlands

In Hof wird das größte Abschiebegefängnis Bayerns eröffnet. Direkt neben der Hofer Strafvollzugsanstalt werden hier bis zu 150 ausreisepflichtige Asylbewerber untergebracht. Der Bau der Einrichtung kostet nach Angaben des Justizministeriums rund 80 Millionen Euro. Im Jahr 2018 war man noch von 30 Millionen Euro ausgegangen.

Neues Abschiebegefängnis in Hof: Noch nicht alle Stellen besetzt

Neben 60 neuen Stellen für den Vollzugsdienst wurden auch 20 Stellen für Psychologen, Sozialarbeiter, Seelsorger, Pädagogen und medizinisches Personal geschaffen. Allerdings fehlen im Betreuungsdienst noch einige Mitarbeiter, teilte das Justizministerium auf BR-Anfrage mit. Der "ordnungsgemäße Betrieb" der Einrichtung sei durch die unbesetzten Stellen aber nicht beeinträchtigt, so das Ministerium. Zu Beginn gehe man von einer geringeren Belegung aus. Detaillierte Zahlen nannte die Ministeriumssprecherin nicht.

"Hilfe für Menschen in Abschiebehaft" ruft zu Mahnwache auf

Die neue Einrichtung stößt auch auf Kritik: Für den Abend des Eröffnungstages ruft der erst kürzlich gegründete Hofer Verein "Hilfe für Menschen in Abschiebehaft" zu einer Mahnwache in der Hofer Fußgängerzone auf. Die Aktion steht unter dem Motto "Flucht ist kein Verbrechen". Der Verein will die Abschiebehäftlinge im neuen Abschiebegefängnis betreuen. Die Mitglieder planen eine Zusammenarbeit mit dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst, der bereits seit rund 20 Jahren von Abschiebung bedrohte Menschen in Deutschland begleitet und auch mit Rechtsanwälten zusammenarbeitet.

Hälfte aller Abschiebe-Fälle seien rechtswidrig

Federführend ist bei den Jesuiten Bruder Dieter Müller im Einsatz. Er ist wegen des neuen Abschiebegefängnisses nun von München nach Nürnberg gezogen, um so besser die inhaftierten Asylbewerber und -bewerberinnen in Hof und in Eichstätt betreuen zu können. Im Gespräch mit dem BR erklärt Müller, nicht nur er habe die Erfahrung gemacht, dass bei bis zu 50 Prozent der Fälle die Anordnung der Abschiebehaft im Nachhinein von Gerichten als rechtswidrig eingestuft werde.

"Wir kritisieren, dass die Abschiebehaft zu häufig und zu lange angewendet und nicht als letztes Mittel eingesetzt wird." Dieter Müller, Jesuitenbruder

Müller will künftig einmal pro Woche die Abschiebehäftlinge in Hof betreuen. Die Begleitung sei für die abgelehnten Asylbewerber dank eines spendenfinanzierten Rechtshilfefonds kostenlos.

Kritiker gehen von mehr Arbeit für Gerichte aus

Müller geht davon aus, dass künftig auch die Richterstellen in Hof aufgestockt werden müssen. Die Justiz werde durch das Abschiebegefängnis deutlich mehr Arbeit haben, so Müller, weil sie über die Anordnung der Abschiebehaft entscheiden müsse. Die Forderung der bayerischen Polizeigewerkschaft nach mehr Personal wegen der Abschiebehaftanstalt wurde von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Sommer abgelehnt. Die Polizei ist unter anderem für den Transport der abgelehnten Asylbewerber zu den Flughäfen oder Botschaften zuständig.

Hof wird Bayerns vierter Abschiebehaft-Standort

Durch die Neueröffnung in Hof verfüge Bayern mit insgesamt 300 Abschiebungshaftplätzen über die meisten in Deutschland, so Müller. Nach dem Abschiebegefängnis in Büren bei Paderborn (Nordrhein-Westfalen) besitzt Hof nun die zweitgrößte vergleichbare Einrichtung in Deutschland. In Bayern gibt es bisher in Eichstätt, Erding und am Münchner Flughafen Abschiebeeinrichtungen mit insgesamt rund 150 Plätzen.