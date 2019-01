In Hof geht eine Ära zu Ende: Nach 55 Jahren schließt Kaufhof

Nun wird die Kaufhof-Filiale mitten in der Hofer Innenstadt zu einem Hotel umgebaut. Das Hofer Warenhaus wurde 1964 von Kaufhof in der Hofer Innenstadt eröffnet und bereits vor Jahren von Galeria Kaufhof an eine Hamburger Immobilienfirma verkauft. Die wird nun das Haus zum Hotel umbauen.

Vier Sterne - 100 Zimmer

Ende 2020 will dann die Dormero-Gruppe ein Vier-Sterne-Hotel mit rund 100 Zimmern eröffnen. Da der Hotel-Betreiber nur die oberen Stockwerke als Hotel nutzen wird, sollen im Erdgeschoß und Keller auch nach dem Umbau weiter Einzelhändler Platz haben.