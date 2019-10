In Hof "explodiert" die Kunst: "Hof-Tex-Plosion" startet

In Hof "explodiert" an diesem Wochenende quasi die Kunst: Unter dem Titel "Hof-Tex-Plosion" bildet eine leerstehende Halle einer alteingesessenen Hofer Textilfirma seit Freitag den Rahmen für das Festival. Und das stößt auf immer größere Resonanz: Manuel Hoffmann vom Organisationsteam freut sich über den Rekord von mehr als 80 Künstlerinnen und Künstlern aus der Region und aus ganz Deutschland, die für Großstadt-Flair am Rande der Hofer Innenstadt sorgen.

Die Kunst entsteht vor Ort

Die Nachwuchstalente und etablierte Profis arbeiten zum Teil vor Ort an ihren Graffitis, Fotografien und Street-Art. Es gibt Lesungen, Musik und auch Platz für Skateboard-Fahrer. Die Hof-Tex-Plosion ist am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird das Festival zum fünften Mal von den Ehrenamtlichen des evangelischen Jugend-Kulturvereins "Das Loch" mit Unterstützung des traditionsreichen Hofer Textilunternehmens Hoftex (vormals Textilgruppe) und anderen Sponsoren. Die Veranstalter rechnen mit rund 5.000 Besuchern.