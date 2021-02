In Friedberg infiziert? Mehrere Tote nach Aufenthalt in Klinik

"Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Da ist was gepfuscht worden", sagt ein Augsburger dem BR, als er über den Tod seiner Mutter spricht.

Anfang Januar bringt er die 80-Jährige ins Friedberger Krankenhaus, mit Herzproblemen, wie sich später herausstellt. Der Corona-Schnelltest in der Notaufnahme ist negativ. Die Ärzte verschreiben ihr Medikamente. Sie erholt sich rasch, kommt zu Kräften und wird am 19. Januar entlassen. Vier Tage später ist sie tot.

Plötzlich geht es der 80-Jährigen schlechter

"Die ersten beiden Nächte nach der Entlassung waren noch in Ordnung", sagt ihr Sohn. Dann verschlechtert sich plötzlich der Zustand der Frau. Ihr Sohn berichtet von schwerer Atemnot und einem "blutig-schleimigen Auswurf". Er bringt sie abermals in die Notaufnahme der Klinik. Doch dieses Mal ist der Corona-Test positiv. Am Morgen darauf ist die Frau tot.

"Infiziert hat sie sich wohl im Krankenhaus", sagt der Sohn. Mindestens ein paar Tage sei die 80-Jährige mit einer anderen Frau in einem Zweibettzimmer untergebracht gewesen. Was dem Sohn bitter aufstößt: Niemand habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Klinik Corona-Fälle gibt.

Im Zimmer mit einem schwer hustenden Patienten

Spätestens am 21. Dezember hat sich wohl der erste Patient in der Klinik infiziert. Ein alter Mann wurde nach einem Darminfekt zu einem schwer hustenden Patienten in ein Zimmer gelegt, so berichtet es dessen Tochter. Der schwer hustende Mann wird jedoch erst später auf Corona getestet. Wie sich zeigt, hat er Covid. Er steckt seinen Zimmergenossen an, der daraufhin verstirbt. Die Tochter hat inzwischen Anzeige erstattet, der die Staatsanwaltschaft Augsburg nachgeht.

Wie Recherchen des BR zeigen, hat sich inzwischen wohl ein dritter alter Mensch im Krankenhaus Friedberg tödlich mit Corona infiziert. Dieser wurde nach einem häuslichen Unfall in das Krankenhaus eingeliefert.

Womöglich ein vierter Todesfall

Tage später hätte die Klinik die Familie informiert, dass der Mann im Krankenhaus Friedberg Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt hätte, so der Sohn gegenüber dem BR. Inzwischen ist auch dieser alte Mann an den Folgen der Covid-Infektion im Augsburger Uni-Klinikum verstorben.

Womöglich gibt es noch einen vierten bekannten Fall: Auf Facebook schreibt der User Andi Gläser aus Friedberg, dass sein Vater mehrere Wochen im Friedberger Krankenhaus gelegen habe. Mehrfach sei er negativ getestet worden. Im Januar sei er dann positiv getestet worden und schließlich verstorben.

"Er war schwer vorerkrankt und hätte das Krankenhaus sicher nicht mehr kerngesund verlassen, darüber machen wir uns keine Illusionen. Wenn man jedoch als schwer erkrankter Patient in einer vermeintlich sicheren Umgebung zusätzlich mit Corona infiziert wird, stellen sich als Angehöriger doch einige Fragen." Andi Gläser beklagt eine "verantwortungslose Informationspolitik" seitens der Verantwortlichen.

"Das macht mich sehr betroffen"

"Mich macht das sehr betroffen", sagt Hubert Mayer. Er ist Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, zu denen auch das Krankenhaus Friedberg gehört. Er betont, wie schwierig es sei, Corona-Fälle auszuschließen. "Sie können zwei negative PCR-Tests haben. Und dann ist der dritte Test trotzdem positiv", so Mayer. "Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit."

Untersuchungen werden eingeleitet

Zu Einzelfällen könne und dürfe er nichts sagen, so Mayer weiter. Zusammen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg laufen aber nun Untersuchungen, wie es zu den Todesfällen gekommen ist. Dazu gehört auch die Frage, ob im Zeitraum zwischen Mitte Dezember und Ende Januar Fehler gemacht wurden.

Denn wie inzwischen bekannt ist, hat es in diesem Zeitraum einen massiven Corona-Ausbruch in der Klinik gegeben. Zwei Stationen wurden inzwischen unter Quarantäne gesetzt. Kirsten Höper, die Leiterin des Gesundheitsamts im Landkreis, erklärt, dass mehrere Fälle untersucht würden, in denen sich womöglich Patienten in Krankenhaus Friedberg mit Corona infiziert haben. Weitere Todesfälle seien nicht auszuschließen.

Reihentestung im Krankenhaus Friedberg

Inzwischen hat das Krankenhaus Friedberg auf Anweisung des Gesundheitsamts eine Reihentestung der rund 500 Mitarbeitenden veranlasst. Alle Tests seien negativ, so das Gesundheitsamt. Zudem wurden die Vorsichtsmaßnahmen weiter verschärft. Alle Mitarbeiter müssen nun vor Dienstbeginn einen Schnelltest machen. Eine unter Quarantäne gesetzte Station werde nun geleert, desinfiziert und anschließend in eine Aufnahme-Isolationsstation umgewandelt. Neupatienten würden dort bleiben, bis ein negativer PCR-Test vorliege.

Die Angehörige, deren Vater mit dem hustenden Mann zusammengelegt wurde, kritisiert den Umgang des Friedberger Krankenhauses mit dem ihr bekannten Covid-Fall: "Am 21.12. wurde der hustende Zimmernachbar meines inzwischen verstorbenen Vaters positiv getestet. Am 23.12. habe ich mit einem Mitarbeiter des Gesundheitsamts von Aichach-Friedberg telefoniert. Dort wusste man gar nichts von dem Fall. Anschließend hat das Gesundheitsamt in der Klinik angerufen. Die Klinik hat erst dann dem Gesundheitsamt alle Kontakte des Coronafalls übermittelt. So hat es mir ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts berichtet. Das war zwei Tage, nachdem der Zimmernachbar meines Vater positiv getestet worden war."

Das sagt das Gesundheitsamt

Die Leiterin des Gesundheitsamts erklärt, dass Ärzte Covid-Fälle im Krankenhaus umgehend melden müssen. Aus ihrer Sicht sei es aber "unwahrscheinlich", dass die Schilderungen der Angehörigen zutreffen. Höchstens bei der Meldung der Kontakte könne es Verzögerungen geben.

Auch im Fall des Mannes, der seine Mutter verloren hat, scheinen Informationen nicht weitergegeben worden zu sein. Drei Tage nach dem Tod seiner Mutter rief das Gesundheitsamt den Sohn an: "Sie wollten meine Mutter sprechen, die schon seit drei Tagen tot war."