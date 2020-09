In eigener Sache: Fünf Jahre BR24

Berichten, was wir wissen – und was nicht, Meinung und Information sauber getrennt. Das ist unser Markenversprechen. "Wem kann ich vertrauen?", das war auch eine der drängendsten Fragen in der Nacht des 22. Juli 2016, als in München ein 18-Jähriger Amok lief und neun Menschen tötete. Die BR24-Social-Media-Plattformen waren damals sehr gefragte, schnelle Informationsquellen. "Nützlich und Schutz bietend. 1000 Dank dafür!" war einer der vielen Nutzer-Kommentare nach der Amok-Nacht. Eines der schönsten Dankeschöns, die Redaktionen bekommen können. Es hat uns sehr gefreut, mindestens so wie die 4,6 Sterne (von möglichen fünf), die Sie uns in den App-Stores geben – und dadurch BR24 zur "beliebtesten App" machen, in der Kategorie Information, in der ARD - neben der Tagesschau-App.

Stresstest Corona

Corona war für die junge Info-Marke BR24 eine weitere Bewährungsprobe: Während die Redaktion größtenteils im Home-Office arbeitete, stieg die Nachfrage nach verlässlicher Information gleichzeitig sprunghaft an. BR24 setzte auf gut recherchierte Hintergründe und Live-Berichterstattung im BR24-WebChannel: Wir haben während der ersten Corona-Welle mit Live-Streams der wichtigsten Pressekonferenzen deutlich über eine Million Kontakte erreicht.