In drei Monaten ist Weihnachten

Es gibt orientalische oder alpenländische, bäuerliche oder fränkische Weihnachtskrippen. Der Bau ist eine Sache, bei der man Fingerspitzengefühl beweisen und vor allem Zeit haben muss. Deshalb startet drei Monate vor dem Heiligen Abend ein Krippenbaukurs in Bayreuth.

Jeder kann es probieren

Auch in diesem Jahr bietet die Kolpingsfamilie Bayreuth in ihren Krippenbauräumen in Bayreuth einen Krippenbaukurs . An mehreren Abenden gibt Kolpings-Krippenbaumeister Hans Meyer Anleitungen und Tipps zum Bau verschiedener Krippen. Start in den Krippenbaukurs ist auch in diesem Jahr ein Einführungsabend. Er findet am Montag (23.09.19) um 19:00 Uhr in den Krippenbauräumen (Bernecker Straße) statt. Dort werden auch die Termine für die Kurs-Abende festgelegt. Interessierte melden sich bitte vorher telefonisch bei Hans Meyer an (0921/45855).