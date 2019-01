04.01.2019, 06:16 Uhr

In Dinkelscherben sind auch erwachsene Sternsinger unterwegs

In der Marktgemeinde nehmen traditionell nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene an der katholischen Sternsingeraktion teil. Am Samstagnachmittag ist es wieder soweit – dann ziehen erwachsene Sternsinger durch Dinkelscherben.