In diesen bayerischen Städten streiken die Postbeschäftigten

Zum Dienstbeginn hat die Gewerkschaft Verdi in 30 bis 35 Zustellstützpunkten in Bayern die Postbeschäftigten zum Warnstreik aufgerufen, der morgen fortgesetzt werden soll. Heute sind laut bayerischer Landestreikleitung etwa 4.000 Post-Beschäftigte zum Streik aufgefordert, ihre Streikwesten anzuziehen und die Beteiligung sei hoch, heißt es weiter. Gestreikt wird auch in der Flächenniederlassung der Region und Stadt Nürnberg.

Schwerpunkt der Streiks: Zustellerinnen und Zusteller

Nachdem gestern die Beschäftigten in den Brief- und Paketzentren aufgerufen waren, die Arbeit niederzulegen, liegt der Fokus heute auf den Zustellerinnen und Zustellern. Das sagte die in Nürnberg verantwortliche Verdi-Gewerkschaftssekretärin, Jessica Hampel, dem BR.

Streik von Waidhaus bis Feuchtwangen, von Pegnitz bis Dollnstein

Am Streikzelt im Nürnberger Südosten hätten sich zur Stunde schon etliche Kolleginnen und Kollegen eingefunden, so Hampel weiter. Der Flächenniederlassungsbereich Nürnberg ist mit rund 5.500 Beschäftigen einer der größten in Bayern. Dieser Bereich geht von Waidhaus in der Oberpfalz bis Feuchtwangen sowie vom oberfränkischen Pegnitz bis zum oberbayerischen Dollnstein.

Zweite Tarifrunde ohne Ergebnis

Nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post in Deutschland am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist, hat die Gewerkschaft im Freistaat mit 10.000 rund ein Drittel der Tarifkräfte in allen sechs Niederlassungen die nächsten Tage aufgerufen, sich am Warnstreik zu beteiligen.

Viele Briefe bleiben liegen

Da auch in anderen Bundesländern gestreikt wird, dürften die Folgen entsprechend sein: Viele Briefe und Pakete können nicht zugestellt werden. Bis zum 8. Februar, dem nächsten Treffen am Verhandlungstisch droht die Gewerkschaft ihre Warnstreiks fortzusetzen.

Hohe Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn und begründet ihre Forderung mit der Inflationsrate und dem Gewinn des weltweiten Konzerns in den beiden Vorjahren. Die Post hält dagegen, dass der Gewinn vor allem im Ausland erwirtschaftet worden wäre. In Deutschland gäbe es im Briefgeschäft inzwischen Probleme. Für die Auszubildenden und Dual-Studierenden soll die Deutsche Post AG monatlich fix 200 Euro überweisen. Die verbliebenen rund 500 verbeamteten Postmitarbeiter sollen die sogenannte Postzulage von monatlich rund 80 Euro erhalten. Der abgeschlossene Tarifvertrag solle für zwölf Monate gelten, so die Verdi-Forderung. Die Deutsche Post wolle, dass ein neuer Tarifvertrag bis 2025 Gültigkeit behalten soll.