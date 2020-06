vor etwa einer Stunde

In die Kampenwand gemeißelt: Ein Denkmal für den Kini?

Der Geheimbund der Guglmänner möchte das Konterfei des Märchenkönigs Ludwig in die Kampenwand meißeln lassen. Nach dem Vorbild von Mount Rushmore in den USA. Das sorgt natürlich für Gesprächsstoff – nicht nur in Aschau.