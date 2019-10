In der Türkei festgenommene Nürnbergerin wieder frei

Die Freilassung von Senem Kartal, der in der Türkei festgenommenen Nürnberger Kommunalpolitikerin, wurde von Andreas Weidemann, Geschäftsführer der Nürnberger IG Metall, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigt. Kartal war früher Vertrauensfrau für die Gewerkschaft.

Kein Grund für Festnahme

Die Kurdin war am Samstag am Istanbuler Flughafen festgenommen worden - warum ist noch völlig unklar. Kartal war auf dem Weg zu einer Beerdigung. Einem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft sei der Haftrichter Weidemann zufolge nicht nachgekommen. Senem dürfe die Türkei derzeit aber nicht verlassen.

Noch keine Bestätigung des Auswärtigen Amts

Das Auswärtige Amt wollte die Freilassung Kartals am Donnerstag auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks nicht bestätigen. Eine Haftentlassung in der Türkei bedeute nicht, dass das Verfahren beendet ist, sagte ein Sprecher der Behörde.

Senem Kartal ist 56 Jahre alt, Kurdin und seit Jahren in der Linken Liste und in der kurdischen Gemeinde in Nürnberg aktiv. Sie ist Frührentnerin, verheiratet und Mutter erwachsener Kinder.

Vermehrte Festnahmen in der Türkei

Seit einem gescheiterten Putschversuch auf die türkische Regierung vor drei Jahren werden immer wieder deutsche Staatsbürger in der Türkei festgenommen. Zahlreichen festgenommenen Personen wird vorgeworfen, Propaganda verbreitet zu haben und in einem Verein Mitglied zu sein, der der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahesteht.