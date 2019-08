In der Ramsau: Auto stürzt 50 Meter im Bergwald ab

Ein 47 Jahre alter Autofahrer hat sich beim Absturz mit seinem Fahrzeug in einem Bergwald im Berchtesgadener Land nur mittelschwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war am Donnerstagabend in der Ramsau auf einer schmalen bergaufwärts führenden Straße unterwegs.

Wegen Alkoholgeruchs: Blutentnahme beim Notarzt

Das Auto kam an einer schmalen Stelle nach rechts von der Straße ab und stürzte ab. Nach 50 Metern blieb es auf dem Wanderweg zwischen der Rosshofschmiede und dem Kederbacherlehen mit Totalschaden stehen.

Nach Informationen der Berchtesgadener Polizei konnte sich der unter Schock stehende Mann selbst aus dem Fahrzeug befreien und zu einem nahe gelegenen Haus gehen. Bei der Unfallaufnahme merkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol riecht. Der Notarzt nahm ihm Blut ab, der Führerschein wurde sichergestellt.

Bergung mit Traktor und Seilwinde

Die Bergung des Fahrzeugs war schwierig, da es in dem steilen Gelände nur schwer zu erreichen war. Der Abschleppdienst konnte an die Unfallstelle nur mit einem Traktor mit Seilwinde kommen. Die Feuerwehr Ramsau half bei der Bergung. Der Einsatz war erst nach über drei Stunden beendet.