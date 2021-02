In der Oberpfalz bleiben einige Schulen geschlossen

Eigentlich sollten in Bayern heute die Grundschüler, Schüler von Förderschulen und Abschlussklassen in den Präsenzunterricht starten. Daher kam die Nachricht wohl als eine Enttäuschung für Eltern und Schüler: Im Landkreis Cham findet nun doch kein Präsenz- oder Wechselunterricht statt. Hier ist über das Wochenende die Inzidenz auf über 100 gestiegen. Daher bleibe man weiter beim Distanzunterricht, hieß es am Sonntag vom Landratsamt. Ein täglicher Wechsel der Unterrichtsform sei den Eltern, Kindern und Schulen nicht zuzumuten.

Hotspot Tirschenreuth kann nicht öffnen

Nicht zu denken ist an eine Öffnung im Landkreis Tirschenreuth, dem bundesweiten Corona-Hotspot. Hier liegt die Inzidenz schon seit Wochen bei über 300. Und auch der Landkreis Neustadt an der Waldnaab sowie die Stadt Weiden liegen deutlich über dem Grenzwert. Auch hier blieben die Schulen zu.

Hygieneregeln bei Schulöffnungen

Geöffnet werden die Schulen hingegen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Regensburg und Schwandorf. Hier gelten aber weiterhin strenge Hygieneregeln. Unter anderem sind Lehrer verpflichtet, medizinische Masken zu tragen.