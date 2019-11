In der Nürnberger Altstadt geht das Licht früher aus

In der Nürnberger Altstadt gehen die Lichter ab Mittwoch Nacht (27.11.2019) eine Stunde früher aus. Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten werden dann nur noch bis 23 Uhr statt wie zuvor bis 24 Uhr angestrahlt. Grund dafür ist das neue Artenschutzgesetz. Denn Insekten fliegen ins Licht – und kommen dort oft zu Tode.

Lichtverschmutzung auch ein Grund für Artensterben

Das zur Zeit in Politik und Bevölkerung sehr intensiv wahrgenommene Insektensterben wird unter anderem auf zu starke und zu lange Beleuchtung in der Nacht zurückgeführt. Die Stadt Nürnberg stellt daher auch das Lichtkonzept für die Altstadt um. Gebäude werden nicht mehr hell und flächig beleuchtet. Dafür sollen mit gezielt gesetzten Lichtakzenten bauliche Besonderheiten hervorgehoben werden. Ziel sei es, dadurch Atmosphäre zu erzeugen und mit Hell-Dunkel-Kontrasten zu spielen, sagte Sabine Wenninger vom Stadtplanungsamt dem Bayerischen Rundfunk. Eine Ausnahme wird es in der Silvesternacht geben. Dann werden die historischen Gebäude in der Altstadt länger angestrahlt.

Umrüstung auf LEDs

Die Scheinwerfer der Stadtbeleuchtung werden nach und nach mit LED-Technik ausgerüstet. Diese ermöglicht eine Anstrahlung von Gebäuden in wärmeren Lichtfarben, was günstiger für Insekten ist und zusätzlich sind LED-Leuchten auch noch sparsamer. Gab die Stadt Nürnberg vor fünf Jahren noch 11,80 Euro pro Kopf und pro Jahr für die Straßenbeleuchtung aus, sind es nun zwei Euro weniger.