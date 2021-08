In der Klinik: Blut ist Mangelware

"Ohne Blut steht jedes Krankenhaus still," sagt Professor Holger Hackstein vom Uniklinikum Erlangen. Dass Blut gerade Mangelware ist, wird klar, wenn er einen seiner großen Kühlschränke öffnet und eine Schublade mit Blutkonserven herauszieht. Der Schub mit der Blutgruppe Null-Negativ zum Beispiel ist nur zu einem Drittel gefüllt. Im Institut für Transfusionsmedizin werden die Konserven knapp. Wie überall in Deutschland.

80 Blutprodukte am Tag benötigt

30.000 Blutprodukte braucht die Uniklinik jedes Jahr. Rein rechnerisch also etwas mehr als 80 am Tag. Aber es gibt Tage, an denen der Bedarf höher ist, etwa wenn Unfallopfer behandelt werden müssen. Oder weil mehr Operationen stattfinden – was derzeit der Fall ist. Wegen Corona wurden viele OPs verschoben, sie werden nun nachgeholt. Auch Krebspatienten brauchen viel Blut, weil sie oft während der Chemotherapie nur eingeschränkt eigenes bilden können. "Blutprodukte sind wirklich essenziell für jedes Krankenhaus, weil es für diese Arzneimittel aus Blut keinen Ersatz gibt", so Hackstein.

Weniger Spender wegen Sommerurlaub

Ein weiterer Grund für die Knappheit: viele Stammspender machen gerade Sommerurlaub. Das merken die Blutspendedienste, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK). Oft liege die Auslastung an Spendentagen demnach nur bei 75 Prozent. Um den erhöhten Bedarf abzudecken, müssten es deutlich mehr sein. "Was wir dringend bräuchten, sind Menschen, die jetzt zu uns zu kommen, Blut zu spenden und so vielleicht zu Stammspender zu werden. Weil Stammspender fehlen uns", meint Brigitte Lischka, Leiterin des BRK in Nürnberg.

Jede Blutgruppe wird dringend benötigt

Zur Blutspendenaktion beim Nürnberger BRK sind am Dienstag nur wenige Spender zum ersten Mal gekommen. Eine von ihnen ist Andrea Weger: "Meine Mutter ist krank und braucht regelmäßig Blutkonserven. Deswegen spende ich. Das überleben so viele und das schaff ich auch." Insgesamt eine Stunde sollten Spender wie Andrea Weger für ihren Besuch einplanen – wobei die reine Blutspende nur etwa zehn Minuten dauert. 500 Milliliter laufen in den Beutel. Das Blut ist dann höchstens 42 Tage haltbar – konservieren kann man es nicht. "Wir können jede Spende gut gebrauchen, es macht keinen Unterschied welche Blutgruppe, jede Blutgruppe wird dringend benötigt", so Lischka.

Bislang noch keine Versorgungsengpässe

Wird der Vorrat am Uniklinikum Erlangen bedrohlich knapp, helfen andere Kliniken oder Blutspende-Institute aus – und zwar deutschlandweit. So ist die Versorgung gesichert. Deshalb mussten in Erlangen bislang noch keine Operationen wegen Blutmangel abgesagt werden. Damit die Erlanger ihren Eigenbedarf künftig besser selbst decken können, baut die Uniklinik gerade ein eigenes Blutspendezentrum.