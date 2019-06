In der eigenen Wohnung alt werden

Beispiel "SmartHome Sophia" in Bamberg

Seit sechs Jahren wohnt das Ehepaar Zahneisen nun in einem stattlichen und zugleich etwas futuristischen Haus, dass es auch seit dieser Zeit mit Firmen, Entwicklern und Wissenschaftlern mitgestaltet. Anton Zahneisen ist gleichzeitig Projektleiter eines Wohnungsunternehmens, dass speziell auch in dieser Gruppe einen Kundenkreis von morgen erkennt.

Der Anspruch an die technischen Systeme des Hauses ist, auch im Alter modern leben zu können, auf Komfort nicht verzichten zu müssen und gleichzeitig auch keine Angst davor zu haben, im Bad oder aus dem Bett zu stürzen, ohne dass Hilfe gerufen werden könnte. Und so verfügt das Haus selbstverständlich über eine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder, einen Herdwächter, Hilferuftaster im verschiedenen Räumen, Tablettenkarussell, Bewegungssensor oder auch ein automatischer Türöffner. Manche Innovation, wie die Überwachung mit Videokameras, wurde wieder verworfen, aus Gründen des Datenschutzes. Im Notfall kann die Alarmmeldung an einen Nachbarn, den Angehörigen oder einen Sozialdienst weitergeleitet werden.

Viele schieben Umbauten für das Alter auf die lange Bank

Das Haus in Bamberg haben sich bis jetzt mehr als 2.000 Besucher angesehen. Es soll für die neuen Hilfestellungen werben, doch viele, so die Erfahrung von Anton Zahneisen, schieben Umbauten lange vor sich her, in den meisten Fällen bis es zu spät ist.

"Wir haben ein großes Problem in der Umsetzung, dass die Menschen zwar sagen, wenn sie die Technik sehen, das ist toll, das hätte ich gerne wenn ich mal alt bin, aber niemand ist dann schon alt genug, um diesen Schritt zu gehen. Die meisten Menschen warten einfach viel zu lange." Anton Zahneisen, Projekt SmartHome Sophia

Seine Erfahrung ist auch, dass die Leute meist auch erst einen Hausnotruf bestellen, wenn sie bereits einmal in einer kritischen Situation waren.

Wie nehmen Senioren die technische Unterstützung an?

Im Projekt "9 x selbstbestimmtes Leben" arbeiteten eine Wohnungsbaugesellschaft, die Handwerkskammer und ein Gesundheits- und Sozialdienstleister zusammen. Es ging darum, Fragen zu entwickeln, Anregungen zu geben, im realen Leben zu testen und Denkanstöße zu bewirken. Die wachsende Zahl an älteren Menschen bietet Chancen für Handwerker und Entwickler. Die gestiegenen Ansprüche bewirken aber auch, dass Sozialdienste oder ambulante Pflegedienste ihr Angebot erweitern müssen.

Begleitet wird das Projekt "9 x selbstbestimmtes Leben" vom Institut für Physiogerontologie der Uni Erlangen-Nürnberg. Die einzige universitäre Einrichtung ihrer Art in Bayern untersucht, wie die technische Unterstützung bei Senioren ankommt und wie sie verbessert werden kann.

"Wir haben bereits ein großes Potential, mit der Technik Menschen zu unterstützen, weil sie individuell verfügbar ist, weil sie einfach ist, weil sie funktioniert, weil wir sie auf den Bedarf anpassen können, weil sie auch kostenmäßig in den Bereich liegt, den auch bei vorliegendem Pflegegrad die Pflegekassen übernehmen, aber wir müssen die Menschen dazu bringen, zu erkennen, dass diese Technik ihnen helfen kann." Anton Zahneisen, Projekt SmartHome Sophia