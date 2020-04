In der Corona-Krise: Ein Ständchen am Zaun

Wie wichtig Musik für den Menschen ist, das zeigt sich in der jetzigen Corona-Krise ganz besonders: Es gibt Balkon-Konzerte, Musiker singen und spielen vor der Webcam und erreichen ihr Publikum über soziale Medien. In Ruderting im Landkreis Passau hat sich eine Hobby-Musikerin etwas anderes einfallen lassen: Jeder, der mit einem kleinen Ständchen aufgemuntert werden will, kann sie anrufen und an den Gartenzaun bestellen.

Musiklose Zeit als Stimmungskiller

Elke Hoffmann (48) leitet in Ruderting einen kleinen Chor. Das Musizieren fehlt ihr. Daher zieht sie jetzt allein durch die 3.000-Einwohner-Gemeinde, singt und spielt für alle, die aufgemuntert werden wollen. "Ich habe am Anfang der Kontaktsperre gemerkt, wie mich das runterzieht. Und das, obwohl ich meine Kinder um mich habe. Und da habe ich mich gefragt: Wie wird es jetzt wohl Leuten gehen, die niemanden mehr haben oder die zu zweit sind?", erzählt sie. Sie ging mit ihrer Idee zum Bürgermeister, ließ im Gemeindeblatt ein paar Zeilen und ihre Telefonnummer veröffentlichen und geht seither von Zaun zu Zaun.

Manche haben noch Hemmungen

Meistens rufen Familienangehörige an und bestellen die Hobby-Musikerin zum Beispiel für die Eltern. "Es könnte noch mehr angenommen werden. Ich glaube, dass sich viele ältere Leute nicht trauen, dass sie Hemmungen haben, mir das zumuten extra vorbeizukommen. Aber das ist genau das, was ich möchte. Da dürfen sie sich ruhig trauen", sagt Hoffmann. Im Repertoire hat sie Geburtstags- und Segenslieder. Aber auch Stücke von den Sportfreunde Stiller oder von D'-Raith-Schwestern.

Überraschung zum Geburtstag

Ihr Publikum zeigt sich gerührt. Margarethe Peschl zum Beispiel wurde zu ihrem 77. Geburtstag überrascht. Ihre Kinder haben das kleine Konzert in der Hauseinfahrt organisiert. "Mir hat es direkt die Sprache verschlagen. Weil ich auf sowas gar nicht gefasst war. Mir hat das unendlich gut getan und narrisch gefallen. Vielen Dank."