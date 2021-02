In der Corona-Krise: Banner geben jungen Münchnern eine Stimme

Weil die Jungen in der Gesellschaft keine richtige Lobby haben, aber oft überproportional unter dem Lockdown leiden, hat sich der Kreisjungendring München etwas einfallen lassen. 200 bunte Banner mit Zitaten von Kindern und Jugendlichen - sie werden jetzt in München aufgehängt.

Statements aus einer Online-Befragung der Stadt

Es ist nur ein einziger Satz, aber er lässt tief blicken: "Ich habe kaum noch etwas Anderes im Leben als Schule!", steht auf dem Banner. Auf einem anderen heißt es: "Jeder Tag ist gleich und das Leben so wenig lebenswert im Moment." Die Aussagen stammen von Kindern und Jugendlichen, die vergangenes Jahr bei der anonymen Online-Jugendbefragung der Stadt erklärt haben, was Corona mit ihrem Leben gemacht hat. Ein Teil der Statements wurde auf 200 Banner gedruckt, die jetzt an Freizeitstätten sowie bei vielen Sportvereinen und Jugendverbänden aufgehängt werden.