In den Startlöchern: Der Augsburger Frühjahrsplärrer 2024

"O‘zapft is‘!", heißt es kommenden Ostersonntag wieder, und Tradition spielt dabei eine große Rolle. Laut Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbands, sind viele Unternehmen schon in der dritten oder vierten Generation auf dem Platz. "Das zeichnet uns aus: Man kennt sich, die Wertschätzung ist da", so Diebold. Das Karussell "Kinderparadies" sei derzeit die älteste Attraktion, schon seit über 60 Jahren ist es auf dem Plärrer. Auch die Leopardenspur und das Wellenflug-Kettenkarussell werden beim Frühjahrs-Plärrer 2024 wieder dabei sein. Daneben sei es aber wichtig, auch neue Trends mit aufzunehmen, so Diebold. Dazu gehörten der beliebte Top-Spin Nr. 1" sowie der "Predator".

Neben traditionellen auch vegane Gerichte

Laut dem Augsburger Wirtschaftsreferenten Wolfgang Hübschle wird auch das Speiseangebot auf dem Plärrer regelmäßig an die Nachfrage angepasst. So gebe es neben Klassikern wie Bratwürsten beim diesjährigen Frühjahrs-Plärrer auch zahlreiche vegetarische und vegane Angebote. Bei der Planung der Toiletten sei heuer auf mehr Barrierefreiheit geachtet worden. Nach Kritik im vergangenen Jahr wurden sie nun auf einer geteerten Fläche aufgestellt und sie sind so auch für Rollstuhlfahrer leichter zu erreichen, heißt es.

Warnungen über elektrische Lautsprecheranlage

Auch das Sicherheitskonzept wurde weiterentwickelt. Denn laut Robert Maschke, Leiter der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, steigen mit den Besucherzahlen auch die Anforderungen an die Polizei. Deshalb gebe es heuer eine elektrische Lautsprecheranlage, über die die Polizei die Besucher vor Gefahrenlagen wie Unwetter und Starkregen warnen kann. Für den Extremfall gebe es auch Evakuierungspläne. Beibehalten werde man die breiteren Hauptwege: Sie hätten sich im vergangenen Jahr bewährt, sagt die Polizei.

Maß Bier bei mindestens 11,70 Euro

Tradition hat seit dem ersten Volksfest auf dem kleinen Exerzierplatz in Augsburg vor rund 150 Jahren natürlich auch die Maß Bier. Im Binswanger-Zelt kostet sie beim diesjährigen Frühjahrs-Plärrer 11,70 EUR, im Schaller-Zelt 12,40 EUR. Das sind 70 bzw. 80 Cent mehr als vergangenes Jahr. Daneben gibt es mehr als 40 große und kleinere Geschäfte, zusätzlich werden an 28 Ständen Essen, Getränke und Süßwaren verkauft. Die Stadt rechnet auch bei diesem Frühjahrs-Plärrer wieder mit mehr als einer halben Million Besuchern. Der Frühjahrs-Plärrer 2024 wird bis zum 14. April täglich geöffnet sein.