In Coburg erstochen: Leiche noch nicht identifziert

Wer ist der Tote, der am Sonntag Morgen (14.10.2018) nach einer Messerstecherei in Coburg im Krankenhaus gestorben ist? Die Polizei Oberfranken konnte bis jetzt die Identität des Mannes nicht klären und bitte die Bevölkerung um Hilfe. Bei dem getöteten Mann handelt es sich wahrscheinlich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Polen.

War der Tote ein polnischer Bauarbeiter?

Der Unbekannte soll in Coburg gewohnt und in einer Baufirma gearbeitet haben, so das Polizeipräsidium Oberfranken. Der Mann war rund 1,75 Meter groß, hatte kurze Haare und einen kurzen Vollbart. Er hatte ein „Ying-Yang“ Tatoo am linken Oberarm und ein größeres tätowiertes Symbol am linken Unterarm. Zur Tatzeit trug er eine olivgrüne Sweatjacke, eine kurze graue Nike-Sporthose mit weißem Seitenstreifen und ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „Kick some Grass“. Seine Turnschuhe waren weiß und von der Firma Umbro.

Mit großer Stichwunde aufgefunden

Der Mann war in der Nacht zum Sonntag im Coburger Kalenderweg von Passanten gefunden worden. Er lag am Boden und blutete am Oberschenkel stark aus einer großen Stichwunde. Der gerufene Rettungsdienst brachte den Unbekannten in ein Krankenhaus. Die Blutspur des Mannes führte die Polizei in eine nahe gelegene Wohnung. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte der unbekannte Mann dort Streit mit einem 33-Jährigen.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dieser wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken kannten sich beide Männer kaum. Deswegen war es bisher nicht möglich, den unbekannten Mann zu identifizieren. Das Opfer starb am Sonntag morgen im Krankenhaus an den Folgen des hohen Blutverlustes.