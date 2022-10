In Cham hat "Tante Emma" Zukunft

Cham, Fuhrmannstrasse 2: Dort stand seit 1954 der Laden der Metzgerei Haberl. 1987 machte Sohn Helmut weiter und erlebte vor zehn Jahren schmerzlich den Strukturwandel. Die Leute kauften immer öfter im Supermarkt am Stadtrand ein und immer weniger bei ihm. Dazu wurde es wegen der Nachbarn immer problematischer, mitten in der engen Innenstadt zu schlachten.

Helmut Haberl gab die eigene Metzgerei auf, so wie übrigens eine Handvoll weiterer Metzger in Cham. Aber Haberl machte nicht ganz zu. Wurst und Fleisch kauft er seitdem bei Metzgern aus dem Landkreis und dazu erweiterte er den Verkaufstresen um einen kompletten Lebensmittelladen.

Lebensmittelladen "absolut gegen den Trend"

"Das war schon absolut gegen den Trend. Anfangs wurde ich ein bisschen belächelt mit meiner Idee – was will denn der Haberl, spinnt er jetzt? Aber meine Frau und ich haben es als unsere Aufgabe gesehen, dass wir für die Leute in der Innenstadt da sind", sagt Metzgermeister Haberl.

Der Schritt war riskant, die ersten Jahre waren steinig. Statt wie vorher 600 Kunden am Tag kamen nach Aufgabe der eigenen Metzgerei nur noch 200. Heute sind es wieder 700 täglich, auch immer mehr junge Leute. Haberl ist heute neben einem vor ein paar Jahren eröffneten Biomarkt der einzige normale Lebensmittelladen in der Innenstadt.

Einkaufen ohne Auto

Es ist alles andere als ein verstaubter "Tante Emma"-Laden, der "Metzgerei-und Frischemarkt Haberl" in der Chamer Altstadt. Eine ausladende Metzgereitheke und dazu 500 Quadratmeter Ladenfläche. 14 Voll-, Teilzeit- und Minijob-Kräfte arbeiten hier, kennen die Wünsche der Stammkunden. Rund 6.500 verschiedene Artikel stehen in den Regalen, von der Konfitüre bis zum Kochlöffel, vom Gries bis zum Drehständer mit Glückwunschkarten. Auch eine Poststelle gibt es.

Mittags kaufen alle hier ihre Brotzeitpause, die in den Büros, Handwerksbetrieben oder Baustellen in der Innenstadt arbeiten. Um die Ecke vom Busparkplatz strömen ganze Schülerscharen herein und auch den ganz normalen Einkauf erledigen viele hier.

"Der Laden ist sehr wichtig. Wir wohnen direkt in der Stadt und brauchen kein Auto zum Einkaufen", sagt ein Kunde. Ein anderer: "Ich müsste mittags sonst ziemlich weit laufen für eine Pause." Oder: "Ich finde es gut, damit auch in der Innenstadt noch was los ist. Es hat sich ja alles nach draußen verlagert."

Preislich muss man nicht mehr hinlegen als im Supermarkt. "Wir sind Rewe-Partner und haben dieselben Preise, die es überall gibt," sagt Helmut Haberl.

Tochter Magdalena macht ab 2023 weiter

Trotz des Erfolgs wollte zunächst keines der vier Haberl-Kinder den Laden der Eltern übernehmen. Helmut Haberl, inzwischen 67, überlegte sich schon, ihn zu verpachten oder sogar zu verkaufen. Jetzt hat sich die 29 Jahre alte Tochter Magdalena entschieden, mit ihrem Verlobten Michael Weinzierl weiter zu machen. Die beiden kündigten dafür sogar ihre sicheren Jobs als medizinische Fachangestellte und Maschinenbautechniker.