In Bayreuth wird erstmals ein elektrischer Stadtbus getestet

In Bayreuth wird erstmals ein vollelektrischer Bus im Stadtverkehr getestet. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist der Bus 18 Meter lang, deutlich leiser als ein normaler Stadtbus und produziert keinerlei Emissionen vor Ort.

"Am Mittwoch haben wir den Bus erhalten und unsere Fahrer sowie Werkstattmitarbeiter wurden in die für uns neue Antriebstechnologie eingewiesen. Ab heute wollen wir ihn dann voraussichtlich bis zum Sonntag auf verschiedenen Linien einsetzen." Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth

Großteil der Busflotte in Bayreuth wird mit Biomethan betrieben

Die Stadtwerke Bayreuth haben sich einen klimaneutralen Stadtbusverkehr zum Ziel gesetzt. Hierfür kämen E-Busse oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge in Frage. Deshalb beschäftige man sich seit längerem mit E-Bussen, so Koch weiter. "Leider war deren Reichweiten lange Zeit der Flaschenhals, was sich durch den technischen Fortschritt inzwischen geändert hat." Hinzu komme, dass die Stadtwerke Bayreuth unter Klimaaspekten schon ordentlich aufgestellt seien. 28 der insgesamt 35 Stadtwerke-Busse werden mit Biomethan betrieben – das reduziere den Ausstoß klimaschädlicher Abgase deutlich.

In der Theorie seien die täglich zurückgelegten Strecken der allermeisten Stadtbus-Linien für moderne E-Busse auch im Winter ohne zwischenzuladen möglich. Nun sei man bei den Stadtwerken Bayreuth gespannt, wie sich der vollelektrische Bus unter realen Bedingungen schlägt.

Bayreuther Stadtbusse: Weg von fossilen Treibstoffen

Ob in Bayreuth in Zukunft E-Busse fahren, ist noch nicht klar, denn es gäbe auch noch die Alternativen Wasserstoff und Brennstoffzelle als künftige Antriebstechnologie der Stadtbusse zu prüfen. Aufschluss darüber soll eine Machbarkeitsstudie geben, um die sich das Unternehmen derzeit bemüht. "Fakt ist, wir wollen weg von fossilen Treibstoffen", sagt Stadtwerke-Sprecher Koch. "Ob aber Strom oder Wasserstoff unsere Busse in Zukunft antreibt, müssen wir eingehend untersuchen, immerhin geht es hier um Investitionen in Millionenhöhe", betont Koch. Sobald die Stadtwerke dazu Auskunft geben können, werden der Aufsichtsrat, der Stadtrat und auch die Öffentlichkeit informiert.

Elektrobusse in Bayern auf dem Vormarsch

Vor etwa drei Jahren haben Nahverkehrsunternehmen in Bayerns Städten begonnen, mit Elektrobussen zu experimentieren. Bis zum vergangenen Jahr gab es jedoch merkliche Fortschritte bei der Elektrifizierung im Nahverkehr und immer mehr Elektrobusse in Bayern.