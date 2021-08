In Bayern: Sehr wenige Menschen erben sehr viel Geld

Ist es tatsächlich nur harte Arbeit allein, die zu Reichtum führt oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle? Diese Fragen stellen sich viele. Tatsächlich geht die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinander, vor allem in der Corona-Krise. Dass offenbar viel Geld in wohlhabenden Familien bleibt, zeigen die nun veröffentlichten Zahlen des Landesamtes für Statistik (LfS) in Fürth.

Reiche Erben zahlten die meistern Steuern

Demnach sind 2019 in Bayern steuerrelevante Vermögen in Höhe von 9,74 Milliarden Euro verschenkt oder vererbt worden. Daraus ergaben sich für den Freistaat insgesamt 1,81 Milliarden Euro an Erbschafts- und Schenkungssteuern, teilt das Landesamt für Statistik mit. Das seien fast elf Prozent (10,9%) mehr als im Vorjahr – oder in Euro ausgedrückt ein Plus von 178,7 Millionen Euro. Laut Landesamt erhielten nur sehr wenige Menschen "sehr große Vermögensübertragungen" – diese kamen allerdings für einen großen Teil der Steuern auf: Ein steuerpflichtiges Vermögen von fünf Millionen Euro oder mehr bekamen nur 0,7 Prozent der Erben und Beschenkten. Mit einem Anteil von 31,5 Prozent seien diese jedoch maßgeblich an den Erbschafts- und Schenkungssteuereinnahmen des Freistaates beteiligt gewesen, so das Landesamt.

In Bayern wurden 2019 mehr als 13,5 Milliarden Euro vererbt

Insgesamt erfassten die Statistiker im Jahr 2019 mehr als 33.000 (33.092) steuerpflichtige Erwerbsfälle. Dabei seien Vermögenswerte von 13,51 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt worden. Das seien knapp sechs Prozent weniger (-5,9%) als 2018. Demnach verblieben zur Steuerfestsetzung die 9,74 Milliarden Euro nach der Berücksichtigung von Steuerbefreiungen, -begünstigungen sowie von Freibeträgen und anderen Faktoren. Den weitaus größten Anteil (80,9%; 1,47 Milliarden Euro) an der Summe machten dem Landesamt zufolge Erbschaften und Vermächtnisse aus.

Mehr als 8.000 Schenkungen in Bayern

Die gut 25.000 Erben meldeten den Finanzämtern einen für die Steuerfestsetzung maßgeblichen steuerpflichtigen Erwerb von 6,64 Milliarden Euro. Daneben wurden etwas mehr als 8.000 steuerrelevante Schenkungen erfasst. Diese führten mit einem steuerpflichtigen Erwerb von 3,11 Milliarden Euro zu einer Steuerfestsetzung von 345,7 Millionen Euro, so die Statistiker.