Litfaßsäulen-Klos in Nürnberg

Auch andere bayerische Städte wollen neue Wege gehen in Sachen Toiletten. Nürnberg will in den kommenden zwei Jahren die öffentlichen WC-Anlagen deutlich aufstocken. Gut angenommen wurden dort beispielsweise die sogenannten Litfaßsäulen-Klos, im Inneren der Werbeplattform. Neu eröffnet wird im Juni eine kostenlose Bio-Toilette am Wöhrder See, die ohne Wasser funktioniert. Insgesamt gibt die Stadt Nürnberg rund eine Million für öffentliche Toiletten aus.

Gastfreundschaft: Regensburg setzt auf kostenfreie Klos

Der Stadt Regensburg ist es wichtig, Toiletten kostenfrei anzubieten - im Sinne der Gastfreundlichkeit für Touristen. Dafür hat die Stadt 2018 rund 300.000 Euro ausgegeben. Außerdem fördert Regensburg das Konzept "Nette Toilette". Die Idee dahinter ist, dass Wirte, die sonst nur Gäste aufs Wirtshausklo lassen, diese auch für Passanten öffnen – mit einem roten Schild auf der Straße. Dafür zahlt die Stadt ihnen einen Unkostenbeitrag und spart sich so teure Kosten für die Errichtung eigener Anlagen.

"Nette Toilette" in Günzburg

In Günzburg ist die "nette Toilette" seit der Einführung vor 15 Jahren ein voller Erfolg. Das bestätigt die Tourist-Info am Rathaus. Dort werden die Nutzer zwar nicht gezählt, aber "man sieht ja, wie viele hier mit hochrotem Kopf reinkommen", sagt ein Angestellter augenzwinkernd auf Nachfrage. Angeboten wird die "nette Toilette" in der Innenstadt. Mit dabei sind Cafés, Restaurants, Bücherei, Ärztehaus, Rathaus und Bekleidungsläden.

"Nette Toilette": Erleichterung beim Stadtbummel

Der Vorteil: Die Toiletten sind zu den Öffnungszeiten immer sauber und zugänglich. Wegen des Aufklebers, der die "nette Toilette" deutlich ausweist, muss sich auch niemand verdruckst durch das Geschäft schieben. Vielmehr wird oft selbstbewusst nach der Toilette gefragt. Genutzt wird die "nette Toilette" vorwiegend von Touristen, die wegen des nahen gelegenen Freizeitparks anreisen – und dies mit einem Stadtbummel verbinden.

München: Auch am Spielplatz ein High-Tech-Klo

In München ist die Idee der "netten Toilette" dagegen vor dem Scheitern. Der Stadtrat hatte 2018 kein Geld mehr dafür genehmigt. Und auch viele Wirte wollten sich ungern daran beteiligen.

Dafür hat nun auch der Spielplatz Maßmannpark in Maxvorstadt vor Kurzem eine der neuen High-Tech-Toiletten wie an der Isar bekommen. Erste Bilanz der Eltern nach einem halben Jahr: "Ich bin ganz begeistert. Es war vorher immer ein Problem. Kleine Kinder sind dann hinter die Büsche gegangen. Jetzt können wir viel länger auf dem Spielplatz bleiben. Ist ein toller Zugewinn. Für Eltern und Kinder!"

Wie viele Toiletten in München gebaut werden sollen, wo sie hinkommen und was sie kosten, das alles sind Fragen, die die Baureferentin bis zum Herbst beantworten soll.