In Bamberg starten die "Tage der Neuen Musik"

Am Freitag (15.11.19) starten die "Tage der Neuen Musik" in Bamberg. An drei Tagen treffen sich in Bamberg renommierte Komponisten und Interpreten der sogenannten "Neuen Musik" und geben Konzerte im Alten E-Werk.

Zum Auftakt geht es um Geschichte und Politik

Der Verein Neue Musik in Bamberg veranstaltet die Konzerte. Im Eröffnungskonzert beschäftigen sich vier Komponisten mit dem historischen Ereignis vor hundert Jahren, als in Bayern die sozialistische Räterepublik ausgerufen wurde. Unter der Leitung des Komponisten und Dirigenten Johannes X. Schachtner transportieren die Künstler und Komponisten ein historisches Ereignis in Musik, Klänge und Sprechkunst.

Kinderkonzert am Sonntag

Am Samstag steht dann ein Soloabend mit der Schauspielerin, Sängerin und Cellistin Salome Kammer auf dem Programm. Am Sonntag ist ein Kinderkonzert und ein Abschlusskonzert unter anderem mit dem Minguet Quartett und dem Ensemble Zeitsprung geplant.

Fokus auf zeitgenössische Musik der vergangenen 30 Jahre

Der Fokus der "Tage der Neuen Musik" liegt auf zeitgenössischer Musik der vergangenen 30 Jahre. Der Veranstalter möchte mit dem Festival die als ungewöhnlich und anspruchsvoll geltende Musik den Menschen näher bringen.