In Franken demonstrierten Bürger gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere Tausend Menschen sind in Bayern am Samstag auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Auch in Bamberg gab es einen Protestzug, der unter anderem durch die Fußgängerzone führte. Zwischen 1.800 und 2.000 Bürgerinnen und Bürger marschierten nach Angaben der Polizei mit.

Demonstration und Gegendemonstration verlaufen friedlich

Die Demonstranten führten Schilder mit. Auf einem war unter anderem zu lesen: "Lasst mich bitte wieder: schwimmen, zum Handball, ins Kino". Es gab in Bamberg auch eine Gegendemonstration, an der sich laut Polizei 500 Bürgerinnen und Bürger beteiligten. Beide Kundgebungen verliefen friedlich, so die Polizei. Es kam lediglich zu Verkehrsbehinderungen.

Außer in Bamberg Kundgebung auch in Ansbach

In Franken gab es am Samstag insgesamt zwei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Außer in Bamberg kam es im mittelfränkischen Ansbach zu einer Protest-Kundgebung mit 4.200 Teilnehmern. Dabei sei es schon zu Beginn zu Verstößen gegen die Maskenpflicht gekommen, wie die Polizei berichtete. Demnach soll ein großer Teil der Demonstranten die Maske überhaupt nicht oder falsch aufgesetzt haben. Erst als die Beamten den Protestzug zum Stehen brachten, kamen die Teilnehmer der Maskenpflicht nach.

Polizei erteilte Platzverweise

Während des Stopps versuchten außerdem etwa 200 Personen, die vorgegebene Route zu verlassen, um in Richtung Innenstadt zu laufen. Polizisten des Unterstützungskommandos mussten eingreifen und unter anderem Platzverweise erteilen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Drei Teilnehmer, die sich vehement weigerten, eine Maske zu tragen, wurden angezeigt. Abgesehen davon sei die Demonstration friedlich verlaufen. In Ansbach fand am Nachmittag ebenfalls eine Gegenkundgebung mit etwa 100 Personen statt. Diese verlief laut Polizei "völlig störungsfrei".