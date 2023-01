In Bad Tölz beginnen die Special Olympics

1.500 Menschen werden am Abend zur Eröffnungsfeier erwartet. Darunter 620 Aktive aus sieben Bundesländern und viele Sportlerinnen und Sportler aus fünf Gastländern, darunter Teilnehmende aus Österreich, Italien und der Schweiz sowie den nordischen Ländern Lettland und Finnland. Es wird also auch etwas olympisches Flair herrschen, wenn die Landtagspräsidentin Ilse Aigner am Abend die Wettbewerbe in 10 Disziplinen eröffnen wird.

Vier Tage Winterspiele - eine besondere Woche für Bad Tölz

Die Stadt Bad Tölz freut sich auf die kommenden vier Tage. Der zweite Bürgermeister Michael Lindmair von den Freien Wählern: "Es bedeutet eine tolle Woche, die wir erleben werden mit besonderen Wettkämpfen. Das Thema Inklusion spielt eine große Rolle und soll einfach auch in unser alltägliches Leben übernommen werden und dazu ist diese Woche ein Beitrag."

Viele helfen, dass die Wettbewerbe stattfinden können

Viele Menschen in der Region helfen mit, dass diese Wettbewerbe für Sportler und Sportlerinnen mit geistiger Behinderung ausgetragen werden können. Der Skiclub Lenggries organisiert die alpinen Rennen am Streidllift und die vielen Ehrenamtlichen der Sportvereine in Bad Tölz unterstützen bei den Wettbewerben in der Eishalle, in der Dreifachturnhalle und der DAV-Kletterhalle. Nicht zu vergessen die "Eisratzn", die in der Halle in Schaftlach das Stockschießen organisieren.