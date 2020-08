In Augsburg startet Ersatz-Plärrer

Im Frühjahr und im Spätsommer ist Augsburg normalerweise Schauplatz des größten Volksfests in Schwaben. Nachdem der Osterplärrer schon wegen Corona abgesagt werden musste, ist auch kein Herbstplärrer möglich. Ein bisschen Volksfest-Atmosphäre soll aber auch in diesem Jahr aufkommen. Deshalb öffnet an diesem Freitag ein Vergnügungspark auf dem Plärrer-Gelände seine Tore.

Ersatz-Plärrer bietet Achterbahn, Auto-Scooter und Karussell

17 Fahr- und Spaßgeschäfte haben die Schausteller aufgebaut. Auf dem eingezäunten Gelände stehen beispielsweise eine Achterbahn und ein Bungee-Trampolin, ein Auto-Scooter und ein Kinderkarussell.

Vergnügungspark in Augsburg ein "Familienfest mit Vorbildcharakter"

Gebrannte Mandeln und Fischsemmeln sind zu haben; auch Bier wird ausgeschenkt, aber nicht in Maßkrügen. Der Ersatz-Plärrer findet ausschließlich unter freiem Himmel statt. Ein Bierzelt mit Party-Musik gibt es nicht. Das Ganze soll "ein Familienfest mit Vorbildcharakter werden", sagte der Chef des Schwäbischen Schaustellerbundes, Josef Diebold, dem BR.

Ersatz-Plärrer bis Mitte September geöffnet

Besucherinnen und Besucher müssen am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen. Beim Anstehen und in den Fahrgeschäften müssen Mund und Nase bedeckt sein. Das Hygiene-Konzept sieht außerdem vor, die Menschen in einer bestimmten Richtung über das Gelände zu leiten, damit sie sich in der Menge nicht zu nahe kommen. Der Augsburger Vergnügungspark ist voraussichtlich bis Mitte September geöffnet.