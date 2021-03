In Amberg gibt es das jüdische Pessachfest "To Go"

Der Saal oberhalb der Synagoge in der Amberger Salzgasse ist leer. Normalerweise würden hier am Samstagabend alle Gemeindemitglieder gemeinsam Seder feiern, den Beginn des Pessachfestes. Der Sederabend besteht aus einer Reihenfolge von 15 Ritualen im Rahmen eines Essens, das sich bis in die Nacht hinein zieht. Doch die Corona-Pandemie lässt das nicht zu. Deshalb dampften bereits am Donnerstag große Töpfe in der Küche der Gemeinde, der Herd war voller Fleisch und Ehrenamtliche schälten Kartoffeln, pürierten Fisch oder kochten Eier.

Ganz bestimmte Speisen im To Go-Paket

Damit trotz aller Umstände seine Gemeindemitglieder zu Hause ihr Pessachfest feiern können, packt Rabbiner Elias Dray koschere To-Go-Pakete. In die Tüten kommen ungesäuertes Brot, das sogenannte Matzenbrot, eine Flasche Wein und mehrere Plastikschälchen mit frisch gekochtem koscherem Essen. Denn zu Pessach gehören ganz bestimmte Speisen, die in einer genauen Reihenfolge verzehrt werden.

Eier zum Beispiel, als Zeichen des Festtagsopfers, Meerrettich als Bitterkraut oder auch Salat und Radieschen. Dazu haben die Ehrenamtlichen Klößchen aus süßem Fisch gemacht und Charosset, ein Gemisch aus Walnüssen, Äpfeln, Wein und Zimt. Es erinnert an den Mörtel, mit dem man in Ägypten die Pyramiden gebaut habe, erklärt der Rabbiner. Dazu wird Fleisch verpackt, Teile vom Fisch und gekochte Kartoffeln.

Rabbiner schickt Segenswünsche per Video

Das Gemeindeleben ist in der Pandemie schwieriger geworden, an anderen jüdischen Feiertagen schickt der Rabbiner Segenswünsche nach Hause, dieses Mal hat er sogar ein Video erstellt und bei Facebook gepostet. Das koschere Essenspaket ist für seine 130 Gemeindemitglieder kostenlos und wird sehr gerne angenommen. 70 Bestellungen gab es dafür. Ehrenamtliche brachten die Pakete am Freitagnachmittag zu den Familien in ganz Amberg.

Gemeindeleben trotz Corona lebendig halten

Das Pessachfest dauert acht Tage, es beginnt am Samstagabend. Bei dem Essen werden auch vier Becher Wein getrunken und ein Radieschen in Salzwasser getaucht, damit die Kinder beginnen, Fragen zu stellen zu den Ritualen und dem Pessachfest insgesamt. Ansonsten versucht Rabbiner Elias Dray mit vielen Telefonaten oder auch mal einem Besuch zu Hause das Gemeindeleben in der Pandemie lebendig zu halten.